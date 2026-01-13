Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası (AltınS1) ocak ayının ilk haftasında 116,65 TL seviyesine kadar yükselmişti. Ardından gerilemeye başlayan AltınS1’de 4 işlem gününde zirveye göre %22 düşüş yaşandı. Uzmanlar, 1 gram altına denk gelmesi gereken 100 sertifika fiyatının 11.665 TL’ye kadar çıktığını ve fiziki piyasa ile fiyat makasın %87,5’e kadar açıldığını belirterek, düzeltmenin de hızlı olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, Borsa İstanbul’da işlem göre Darphane Altın Sertifikasında da (AltınS1) sert fiyatlamaları beraberinde getirdi.

AltınS1 en yüksek kapanışını 111,59 TL ile 6 Ocak işlemlerinde gerçekleştirdi. 7 Ocak işlemlerinde 116,65 TL ile zirve yapan AltınS1, aynı gün taban oldu ve 106,02 TL’den kapanış yaptı. Ardından gelen 3 işlem gününde de taban olan fiyatlar, 12 Ocak’ta 90,91 TL seviyesine kadar geriledi.

GRAM FİYATI YÜKSELDİ

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı ise 6 Ocak-12 Ocak tarihlerinde 6.218 TL’den 6.380 TL’ye yöneldi ve yüzde 2,6 prim yaptı. AltınS1’in düşüş yaşadığı dönemde gram fiyatında yükseliş gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

MAKAS %87,5 AÇILMIŞTI

7 Ocak işlemlerinde AltınS1 fiyatına denk gelen 1 gram altının fiyatı 11 bin 665 TL’ye kadar yükselmişti. Bu seviye, dayanak varlık olan spot gram altına göre yaklaşık %87,50 oranında daha pahalı fiyatlamaya işaret etmişti.

Fiyat makasının tarihi yüksek seviyelere ulaşması, AltınS1’de de kâr satışlarını beraberinde getirdi. 12 Ocak kapanış fiyatlarına göre AltınsS1 ile spot gram fiyatı arasındaki makas %55’e kadar geriledi.

ALTINS1 NEDEN PAHALI?

Uzmanlar, Darphane Altın Sertifikasının 100 adedinin 1 gram fiziki altına denk gelmesi gerektiğini belirterek, “Fiziki dönüşüme de imkân veren AltınS1’deki fiyat, altındaki yükselişi önceden fiyatlama eğilimine girerek aylardır arayı açtı. Ancak 2026’nın başlarındaki fiyat makası daha önce hiç görülmemişti. Piyasalarda aşırı fiyatlama endişesiyle kâr satışları başladı” diye konuşuyor.

FİZİKİ GRAM DAHA DÜŞÜK

Altın yatırımcısının hali hazırda fiziki gram olarak da alım yapabileceğini hatırlatan uzmanlar, “Fiziki piyasa ile spot piyasa arasında da fiyat makası var ancak bu makas AltınS1’deki kadar değil. En fazla %10’lara yaklaşığı görüldü. Bugün ise spot ve fiziki piyasa arasındaki fiyat farkı %3 civarında seyrediyor. Bu fark, AltınS1’e göre çok daha düşük” ifadelerini kullanıyor.

