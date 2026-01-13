Altın fiyatlarında son dakika! 13 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.375 TL ve ons fiyatı 4.595 dolardan güne başlıyor. Dün 6.419 TL ile rekor kıran gram fiyatında zirveye yakın görünüm devam ediyor. Jeopolitik riskler son dönemde altına destek olurken, dikkatler bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ve FED için de kritik olan ABD aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu arada Dünya Altın Konseyi, kısa vadede altın için kritik seviyeleri açıkladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında hareketli bir hafta başlarken; küresel piyasalarda ons, 4.630 dolarla haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeyi test etti. Yeni günde ise işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 4.595 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 6.419 TL ile zirveyi gördü. 13 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.375 TL’den güne başlıyor. Altın fiyatlarında rekor denemesinin ardından zirveye yakın görünüm devam ediyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 6.455 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.525 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son haftalarda artan jeopolitik riskler, piyasalarda güvenli liman talebini tetikleyerek altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabalardan henüz sonuç alınamamasının yanı sıra, ABD-Venezuela gerilimi, Başkan Trump’ın Grönland yaklaşımı ve İran’daki protestolar yakından takip ediliyor.

YENİDEN FED RİSKİ

Öte yandan piyasalar yeni haftaya, FED Başkanı Powell hakkında soruşturma haberiyle başladı. ABD’de para politikasının geleceğine yönelik endişeleri artıran bu gelişme de, merkez bankalarının ve yatırımcıların “dolara karşı çeşitlendirme” adımlarını beraberinde getirerek altına yönelimi artırıyor.

Bu arada Goldman Sachs’ın, daha önce mart olarak belirlediği FED’den ilk faiz indirimi tahminini haziran ayına ötelemesi de dikkatlerden kaçmadı.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. FED’in faiz politikası için de yakından takip ettiği enflasyonun aralıkta aylık bazda %0,3 gelmesi bekleniyor.

Analistler, daha düşük bir enflasyon verisinin “güvercin FED” beklentilerini de öne çıkarabileceğini ve bu gelişmenin altın fiyatlarına da destek olabileceğini ifade ediyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Bu arada Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan haftalık analizde, altın fiyatları için aşırı alım bölgesinin 4.770 dolar ve daha üzeri seviyeler olduğu belirtildi. Muhtemel kâr satışları halinde ise 4.4447 dolar ilk destek olarak gösteriliyor.

