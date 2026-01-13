Opel, Peugeot ve Citroen gibi Stellantis bünyesindeki markalarda kullanılan 1.2 PureTech motorlar, yüksek verimlilikleri ve ödüllü yapısına rağmen yıllardır “yağlı triger kayışı” sorunu nedeniyle gündemden düşmüyor. Özellikle eski nesil motorlarda yaşanan arızalar sonrası gözler yeni modellere çevrilirken, Stellantis cephesinden hem garanti uzatımı hem de zincir sistemine geçişle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki Opel, Peugeot ve Citreon gibi Stellantis markalarında kullanılan 1.2 Puretech motorlarında kullanılan yağlı triger kayışı sorunu nedir, yeni modellerde triger kayışı sorunu devam ediyor mu?

PSA Grubu’nun birçok Opel Astra, Corsa, Peugeot 208, 2008, 408, Citroen gibi birçok modelinde kullanılan 1.2 PureTech motoru aldığı birçok ödüle ve verimli performansına rağmen triger kayışı sorunu nedeniyle son yıllarda hatta bugün bile hala gündemde.

Peki 1.2 PureTech motorun sorunu neydi? İnternette ve sosyal ağlarda hızla yayılan şikayetlere göre 1.2 PureTech motorun ilk versiyonlarında motor yağı içinde dönen bir triger kayışı kullanılıyor. İlk etapta oldukça yenilikçi olan bu tasarım bazı sorunların yaşanmasına neden oldu. Kayış beklenenden daha hızlı bozulurken, motorun yağlama sistemini etkileyecek partiküller oluşmasına neden oluyordu. Bunlarda güç kayıplarına ve arızalara neden olurken kullanıcılara ciddi masraflar çıkarıyor. Şikayetler ve birçok geri çağırma politikasının ardından Stellantis, 2023 yılından bu yana 3. nesil 1.2 PureTech motorlarda çok daha sağlam ve güvenilir olan zincir sistemine döndü.

GARANTİ UZATIMI VE TAZMİNAT Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaların bünyesinde olduğu Stellantis, sorunlar nedeniyle bu motorların kullanıldığı modeller için garanti ve tazminat sürecine girdi. Türkiye’de de garanti uzatımı politikası uygulandı. Stellantis’ten yapılan açıklamada, “Önceki nesil PureTech 1.2 motorları için Nisan 2024'te, belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıla veya 180 bin km kadar masrafların yüzde 100'ünü kapsayan genişletilmiş bir güvence uygulamaya konmuştur." denildi. Genişletilmiş garantiden faydalanabilmek için, araç bakımlarının üreticinin belirlediği yıl ve kilometre şartlarına uygun şekilde yetkili servislerde yaptırılmış olması istendi.

YENİ MODELLERDE ZİNCİRE GEÇİLDİ Konuyla ilgili konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yandaç, yeni modellerinde artık yağın içinde dönen triger kayışı yerine zincir kullanılacağını söyledi. Brüksel Otomobil Fuarı’nda Hayatım Otomobil YouTube kanalına konuşan Yandaç, “Durumla alakalı aslında grup araçlarının, motorlarının arkasında olduğunu göstermek için 10 yıla varacak bir garanti kapsamına aldığını söyledi. Bu da motorumuza olan güveni gösteriyor. Yeni araçlarımızla birlikte biz artık MHCV araçlara geçiyoruz. O yüzden triger kayışının artık yağın içinde dönen bir kayış değil zincire dönmesi söz konusu. O yüzden 1.2 Puretech motorlarımızda artık triger kayışı kullanımı yerine zincir kullanıldığından dolayı bu sorun ya da durum artık bundan sonra söz konusu olmayacak.” diye konuştu.

KULLANICILAR NE YAPMALI? 🟥 PSA Grubu araçlarında 1.2 PureTech motora sahip kullanıcılar üretici onayı olmayan motor yağı kullanmamalı. 🟧Araçların düzenli bakımları yaptırılmalı ve bu periyodik kontrollerde kayış üzerinde esneme, aşınma gibi belirtiler görüldüğünde aracın triger sisteminin değiştirilmesi öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası