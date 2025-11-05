Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL'den taze taze satılıyor

Hamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’de hamsi bu sezon bol ve taze, kilogramı tezgahlarda 50 TL’den alıcı buluyor. Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar, ailece hamsi tüketmenin keyfini çıkarıyor. Balıkçılar ve esnaf, hamsideki bolluğun hem ekonomiye hem de halkın sofrasına canlılık kattığını belirtiyor.

Vatandaşın sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, hem balıkçının hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Rize'de balıkçılar bu sezon hamside bolluk yaşandığını ve kaliteli olduğunu belirterek, ekonomiye de canlılık kattığını ifade etti.

Hamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor - 1. Resim

"ŞU ANDA HALKIMIZ HAMSİYİ 50 TL'DEN YİYEBİLİYOR"

Hamsinin bu fiyatlara düşmesiyle birlikte vatandaşların hamsiye doyabileceğini söyleyen balıkçı esnafından Kadir Ali Şimşek, "Şu anda halkımız hamsiyi 50 TL'den yiyebiliyor. Hamsinin fiyatı çok iyi durumda. Bu durum vatandaşımıza çok iyi yaradı. 2 kilogram hamsi ile birlikte 4-5 kişilik aile doyabiliyor. Bundan 1-2 ay öncesinde hamsi 100 TL ile 150 TL arasında satılıyordu. Rabbime şükürler olsun bize hamsiyi verdi. Allah eksikliğini göstermesin. Fakiri fukarası bu fiyattan yararlanıyor. Evine et alamayanlar oluyor. Bizim işlerimiz de iyi" ifadelerini kullandı.

Hamside rekor bolluk: Tezgahta 50 TL’den taze taze satılıyor - 2. Resim

"HAMSİ FİYATLARI BU SENE ÇOK GÜZEL"

Hamsinin tezgahlarda bol olduğunu ve ucuza bulabildiklerini ifade eden Hasan Kurt, "Hamsi fiyatları bu sene çok güzel. Palamut çıkmadı ama hamsi çok bol bu yıl. Şu anda 50 TL'ye satılıyor. Ben de 2 kilogram eve aldım. Tutanlardan Allah razı olsun" dedi.

“MİLLETİN KAVURMASI” DA DİYORLAR

Hamsinin bu yıl da çok taze olduğunu dile getiren Hatice Yıldırım ise, "Fiyatlar çok güzel, çok uygun. Hamsi hem taze hem de bol. Ben her zaman hamsi alırım. Bu yıl çok bereketli Allah daha da arttırsın. Hamsi milletin kavurmasıdır" şeklinde konuştu.

