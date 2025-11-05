“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı

Bursa’da iddialara göre bir kişi, aralarında yaşanan tartışmanın ardından karşı tarafı küçük düşürmek ve itibarını zedelemek amacıyla fotoğraflarını içeren afişler bastırdı. Bu afişleri kentin cadde ve sokaklarına asan şahıs, çevredekilerin dikkatini çekti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

“BEN EVLİYİM” DİYEREK KARAKOLA GİTTİ

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

POLİS VE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.