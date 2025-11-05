Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı

“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Bursa’da bir kişi, tartıştığı bir tanıdığının fotoğraflarını bastırarak şehrin farklı noktalarına astı. Afişlerde, “Kendisinden küçük yaşta kişilerle geziyor, kızlarınızı ve eşlerinizi bu adamdan uzak tutun” ifadeleri yer aldı.

Bursa’da iddialara göre bir kişi, aralarında yaşanan tartışmanın ardından karşı tarafı küçük düşürmek ve itibarını zedelemek amacıyla fotoğraflarını içeren afişler bastırdı. Bu afişleri kentin cadde ve sokaklarına asan şahıs, çevredekilerin dikkatini çekti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı. Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı - 1. Resim

“BEN EVLİYİM” DİYEREK KARAKOLA GİTTİ

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi" dedi. Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp durumu paylaştı. Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım. Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim" diyerek karakolun yolunu tuttu.

“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun” afişleri ortalığı karıştırdı! Gören dönüp bir daha baktı - 2. Resim

POLİS VE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.

