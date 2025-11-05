BOTAŞ 223 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kadro dağılımı belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin 223 kişilik personel alımına ilişkin ilanı yayımlandı. Başvuru şartları, tarihler ve kadro dağılımı açıklandı. Mühendislik, teknisyenlik, uzman yardımcılığı ve büro personeli dahil olmak üzere birçok pozisyon için kontenjan açıldı. Adayların, başvuru süreci ve aranan nitelikler konusunda duyuruyu dikkatle incelemesi gerekiyor.

BOTAŞ 223 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, sistemde yayımlanan ilgili ilan numaraları üzerinden başvuru yapacak. Başvuru esnasında KPSS puanının ilanda belirtilen puan türü ile uyumlu olması önem taşıyor.

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alan adaylar, BOTAŞ tarafından yapılacak evrak teslimi ve sözlü sınav aşamalarına davet edilecek. Yapılacak mülakat sonucunda 70 puanın altında alan adaylar "başarısız" sayılacak.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

BOTAŞ 223 personel alımı başvuruları 10 Kasım-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacak. Başvuru ekranı yalnızca ilanın İŞKUR’da aktif olduğu tarihlerde erişime açık olacak.

İlanların İŞKUR’da yayımlanmasıyla birlikte adayların yaş, mezuniyet, KPSS puan türünden 60 puan almış olmak ve diğer koşullara uygunluğu sistem üzerinden kontrol edilecek. Mülakat tarihleri ve gerekli belgeler ise BOTAŞ’ın resmi internet adresinden duyurulacak.

BOTAŞ PERSONEL KADRO DAĞILIMI

Alım mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro personeli pozisyonlarını kapsıyor. Lisans mezunları için mühendislik alanlarında; ön lisans mezunları için teknik pozisyonlarda kontenjan ayrıldı. Kontenjanlar farklı şehirlerdeki BOTAŞ birimlerinde görevlendirilmek üzere belirlendi.