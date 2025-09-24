Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BOTAŞ ile enerji devi Mercuria arasında tarihi anlaşma: 70 milyar metreküplük LNG tedarik edilecek 

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında imzalanan yeni bir anlaşmanın müjdesini verdi. 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildiren Bakan Bayraktar, teslimatların 2026 itibarıyla başlayacağını söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden BOTAŞ'ın New York'ta yaptığı anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, dünyaca ünlü enerji firması Mercuria ile 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını müjdeledi.

Bakan Bayraktar şunları söyledi: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan uzun dönemli LNG tedarik anlaşmasını New York’ta imza altına aldık.

70 MİLYAR METREKÜP LNG TEDARİKİ

2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’yi hem ABD’deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.

BOTAŞ’ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

