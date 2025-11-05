500 bin sosyal konut İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul, en yüksek kontenjanın ayrıldığı şehir oldu. Şehir genelinde inşa edilecek 100 bin konut 'un yapılacağı ilçeler merak konusu oldu.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

İstanbul’da yapılacak sosyal konutların kesin konumları henüz açıklanmadı. Ancak mevcut TOKİ yerleşimleri, ulaşım hatları ve altyapı kriterleri göz önünde bulundurularak Avrupa Yakası’nda Başakşehir Kayabaşı, Arnavutköy ve Silivri’nin, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla, Pendik ve Sancaktepe bölgelerinin öne çıkması bekleniyor.

Proje alanlarının belirlenmesinde deprem riski, zemin uygunluğu, metro ve karayolu ulaşımına yakınlık öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Konut bölgelerinde sosyal alanlaa da yer verilecek. Her etapta okul, sağlık ocağı, park, spor alanı ve küçük ticari birimlerin bulunacağı mahalle konsepti uygulanacak.

500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL PEŞİNATI VE ÖDEME PLANI

İstanbul için belirlenen fiyatlara göre 1+1, 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

Ödeme planı kapsamında 55 metrekarelik 1+1 konutlarda 195 bin TL peşinat ve aylık 7 bin 313 TL taksit, 65 metrekarelik 2+1 konutlarda 245 bin TL peşinat ve aylık 9 bin 188 TL taksit öngörülüyor. 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat tutarı 295 bin TL olacak. Aylık taksitler ise 11 bin 63 TL’den başlayacak.

Taksitler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında e Devlet üzerinden alınacak. Hak sahipleri kura ile belirlenecek.