Öğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı! 9 gün ara tatil var...

Öğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı! 9 gün ara tatil var...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Öğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı! 9 gün ara tatil var...
Eğitim, Tatil, Öğrenci, Ara Tatil, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 milyona yakın öğrenci ara tatil için geri sayıma başladı. Son ders zili bu cuma çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 günlüğüne eğitime ara verecek.

Öğrenciler gözünü ara tatile çevirdi. Heyecanlı geri sayım başladı, tatil planı yapanlar cuma gününü bekliyor. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

TOPLAM 9 GÜN TATİL YAPMIŞ OLACAKLAR

Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

