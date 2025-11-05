Öğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı! 9 gün ara tatil var...
20 milyona yakın öğrenci ara tatil için geri sayıma başladı. Son ders zili bu cuma çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 günlüğüne eğitime ara verecek.
Öğrenciler gözünü ara tatile çevirdi. Heyecanlı geri sayım başladı, tatil planı yapanlar cuma gününü bekliyor. MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.
TOPLAM 9 GÜN TATİL YAPMIŞ OLACAKLAR
Ara tatil cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek. Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026
