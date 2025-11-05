Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için...

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için...

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için...
Çalışanlar ve öğrenciler şimdiden 2026 yılı resmi tatillerini araştırmaya başladı. Dinlenme ve kısa bir tatil olarak değerlendirilen yakinen takip edilen takvim belli oldu. Önümüzdeki sene az izinle bol bol tatil yapılabilecek. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle işe uzun aralar vermek mümkün. Bu durum en çok turizm sektörünü heyecanlandırdı, işte önümüzdeki senenin tatil günleri...

2026 yılı resmi tatilleri merak konusu oldu. Hem çalışanlar hem de öğrenciler için dinlenme fırsatı olarak da değerlendirilen bu internette en çok aranan konular arasına girdi. 2026 yılının resmi tatil günleri de belli oldu, takvime göre 14 günlük yıllık izin kullanarak resmi tatiller ve hafta sonları birleşince 46 gün izin yapılmış olacak. 

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için... - 1. Resim

Elbette en uzun olan tatiller Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda yapılacak. 

2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak! - 1. Resim

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın arife günü, 26 Mayıs Salı günü olacak. Salı, yarım gün tatil ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek. 

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için... - 3. Resim

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN UZAR?

Önümüzdeki sene 26 Mayıs salı yarım gün olarak başlayacak Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmak da mümkün. Bunun için 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde 1,5 gün izin alınarak toplamda 9 gün tatil yapılabilir. 

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için... - 4. Resim

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak sorusu da merak ediliyor. Önümüzdeki sene Ramazan Bayramı 20 Mart 2026    Cuma günü başlayacak. 21 Mart 2026 Cumartesi ikinci gün, 22 Mart 2026  Pazar üçüncü gün olacak. 

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için... - 5. Resim

İŞTE 2026'NIN GÜN GÜN RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı (1-4 Ocak): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

Ramazan Bayramı (14-22 Mart): 4 gün izinle toplam 9 günlük tatil imkânı bulunuyor.

23 Nisan (23-26 Nisan): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

1 Mayıs (1-4 Mayıs): Cuma gününe denk geldiği için 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.

19 Mayıs (16-19 Mayıs): Pazartesi izin alındığında 4 günlük tatil yapılabilecek.

2026 uzun tatillerin yılı olacak! Çalışanlara müjde, 46 gün izin yapmak için... - 6. Resim

Kurban Bayramı (23-30 Mayıs): 2 gün izinle 8 günlük tatil fırsatı sunuyor.

15 Temmuz (10-15 Temmuz): 3 gün izinle 6 gün tatil yapılabilecek.

30 Ağustos: Pazar gününe denk geliyor, ek tatil imkânı bulunmuyor.

29 Ekim (29 Ekim-1 Kasım): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

2026, resmi tatillerin hafta sonlarına denk gelmesi sayesinde uzun tatillerin yılı olmaya aday.

