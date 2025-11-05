Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu

5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu
Futbol, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Ajax, Maç Programı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverler günün maç programını merak edip araştırıyor. Liglerde hafta içi arası yapılırken, Avrupa arenasından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün başlayan 4. hafta karşılaşmaları bugün de devam edecek. Grubun zirvesinde puanları eşit olan Bayern Münih ve Arsenal yer alırken, temsilcimiz ise bu akşam Ajax deplasmanında sahne olacak.

Futbol tutkunları bugünün maçlarını büyük bir merak ve heyecanla beklemeye başladı. Devler Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler devam ediyor.

Temsilcimiz Galatasaray 4.hafta karşılaşmasından Ajax deplasmanında sahne alacak. Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik bir yenilginin ardından sarı-kırmızılılar, Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray, Hollanda'da 3 puan için sahaya çıkacak.

5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu - 1. Resim

5 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu - 2. Resim

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

