5 Kasım bugün hangi maçlar var? Maç programı duyuruldu

Futbol tutkunları bugünün maçlarını büyük bir merak ve heyecanla beklemeye başladı. Devler Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler devam ediyor.

Temsilcimiz Galatasaray 4.hafta karşılaşmasından Ajax deplasmanında sahne alacak. Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik bir yenilginin ardından sarı-kırmızılılar, Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray, Hollanda'da 3 puan için sahaya çıkacak.

5 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)