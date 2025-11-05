Bekir Bozdağ hasta mı, sağlık durumu nasıl? Başkanvekili tedavi sonrası TBMM'ye geri döndü

Bekir Bozdağ hasta mı, sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Bozdağ’ın en son 3 Eylül tarihinde AK Parti Sivas Milletvekilleri ile birlikte Sivas Valiliği ve Belediyeyi ziyaret ettiği görülmüştü. Yaptığı ziyaretin ardından uzun bir süre resmi programlarda yer almayan Başkanvekili, taburcu olduktan sonra meclisteki oturumda yer alarak görevine döndü.

BEKİR BOZDAĞ HASTA MI?

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmüştü. Hastalık süreci boyunca Meclis çalışmalarına katılamayan Bozdağ, geçirdiği tedavinin ardından taburcu edildi ve yeniden görevine döndü.

BEKİR BOZDAĞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bozdağ’ın tedavisi tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda yeniden oturumu yönettiği görüldü. Meclis’e dönüşünde milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan Bozdağ’ın belirgin şekilde zayıfladığı dikkat çekti. Bozdağ'ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı, görevine devam ettiği ve resmi bir “kalıcı hastalık” açıklaması yapılmadığı biliniyor.

BEKİR BOZDAĞ NE HASTASI?

Bozdağ’ın hangi hastalığa yakalandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyuna yalnızca “rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü” bilgisi verildi.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlayarak hem hukuk hem ilahiyat eğitimi alan az sayıdaki siyasetçi arasında yer aldı.

2002 genel seçimlerinde milletvekili olarak Meclis’e girdi. AK Parti Grup Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcılığı ve çeşitli dönemlerde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bozdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görevine devam ediyor.