AK Parti ve DEM Parti vekilleri karşı karşıya geldi! Bekir Bozdağ birleşime ara verdi

TBMM Genel Kurulunda AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında 'hakaret' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Saadet Partisi'nin 'yargı organının sorunları', İYİ Parti'nin 'Gaziantep'in maruz kaldığı kitlesel göç', DEM Parti'nin 'kadına yönelik şiddet' ve CHP'nin 'Suriye ve sığınmacılar politikası' konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türkiye'deki sığınmacı varlığının artık bir işgal halini aldığını savundu ve "Suriyeli sığınmacılar konusunda daha sağlam ve kalıcı politikalar geliştirilmeli, aksi takdirde ülkemizin geleceği de tehlikeye girecek ve milli birlik beraberliğimiz zarar görecektir" dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise Kayseri'de sığınmacılara yönelik saldırıların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini söyledi.

"YAKLAŞIK 1 MİLYON SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Suriye iç savaşı sonrasında yaşadıkları yerleri terk ederek gelen sığınmacılara Türkiye'nin insani olarak kapılarını açtığını anlattı. Özkeçeci, Türkiye'de 3 milyon 199 bin 929'u geçici koruma altında, 1 milyon 108 bin 911'i ikamet izniyle ve 257 bin 911'i uluslararası koruma kapsamında bulunanlar olmak üzere toplam 4 milyon 566 bin 749 yabancının bulunduğu bilgisini vererek, şu ifadeleri kulandı:

"Hükümet olarak amacımız, etkin sınır güvenlik tedbirleriyle Türkiye'yi düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit ülke olmaktan çıkarmaktır. Bu amaçla sınırlarımızın büyük bir bölümünde fiziki ve teknolojik güvenlik önlemlerini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Ülkemizdeki misafirlerimizin geri dönüşlerini de sağlamak için gerekli çalışmalara Hükümet olarak devam ediyoruz. Güneyimizdeki bölgelerde güvenlik ve istikrar sağlandığı takdirde Suriyelilerin kendi topraklarına geri döndüklerini memnuniyetle görüyoruz. Terörden temizlenen bölgelere Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Suriyeli geri döndü. Yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel iki ülke Cumhurbaşkanlarının görüşmesi ve siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi sonucu insani altyapının hazır edilmesi geri dönüşlerini teşvik edecektir."

ÇELİK İLE GERGERLİOĞLU ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında 'hakaret' tartışması çıktı. Gergerlioğlu, Çelik'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerken, Çelik ise hakaret etmediğini belirterek DEM Parti'lilerden tutanakları incelemesini istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Verilen arada da AK Parti ve DEM Parti'li milletvekillerinin sözlü tartışması devam etti.

GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

örüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.