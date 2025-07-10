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Meclis'te gergin anlar! Bekir Bozdağ kahkaha atan milletvekiline tepki gösterdi: Burası kahvehane değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM, Bekir Bozdağ, Kahkaha, Genel Kurul, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen konuştuğu sırada bir milletvekilinin kahkaha atması sonrası TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ araya girerek sert tepki gösterdi. Kahkaha atan milletvekilinin dışarı çıkmasını isteyen Bozdağ, "Burası kahkaha atılacak yer değildir, burası kahvehane de değildir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in kürsüde konuştuğu sırada bir milletvekilinin kahkaha atması sonrası TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ araya girerek sert tepki gösterdi.

"BURASI KAHVEHANE DEĞİL"

"Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir" diyen Bozdağ, "Burası kahvehane de değildir. Özel sohbet yeri de değildir. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KAHKAHA ATAN ARKADAŞIMIZ LÜTFEN DIŞARIYA ÇIKSIN"

Yapılanın çok büyük bir saygısızlık olduğunun altını çizen Bozdağ, "Böyle bir şey olabilir mi? Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz, Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarıya çıksın. Genel Kurul'a saygısını böylelikle ifade etmiş olur." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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