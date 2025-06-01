TBMM'de 15 saatte kabul edildi! Bakan Tunç'tan yeni infaz düzenlemesi için açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TBMM'de yaklaşık 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 10. Yargı Paketine ilişkin açıklama geldi. Yargı paketi hakkında hakkında bilgi veren Bakan Tunç, düzenlemenin hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içerdiğini söyledi.

Cezaevinde binlerce mahkumun merakla beklediği infaz düzenlemesini içeren 10. Yargı Paketi, TBMM'de gerçekleştirilen yaklaşık 15.5 saatlik görüşmelerin ardından kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 10. Yargı Paketi’ne ilişkin açıklama geldi.

DEĞİŞİKLİKLER HEM İNFAZ SİSTEMİNİ HEM TOPLUMSAL HAYATI İLGİLENDİRİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"TBMM Adalet Komisyonunda bugün kabul edilen ve kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk yargı paketi olan kanun teklifi, hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatımızı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içeriyor. 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, 30 maddeden oluşuyor. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Kanun teklifinin bazı maddeleri ise şöyle:

- Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacak.

- Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

- Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

- Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınacak.

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç olmak üzere hapis cezasına mahkûm olanlardan ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ayrıca 3 yıl yerine 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacak."