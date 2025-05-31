Cezaevindeki mahkumların merakla beklediği infaz paketi görüşülüyordu! Adalet Komisyonu’nda gerginlik

Cezaevindeki mahkumların merakla beklediği infaz paketi için görüşmeler TBMM'de sürüyor. Adalet Komisyonu’nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Adalet Komisyonu, cezaevindeki binlerce mahkumun infaz süresini yeniden belirleyecek 10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesini görüşmek üzere toplandı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşen komisyonda gerginlik yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLDEN PROTESTOCULARA GETİRİLEN CEZAYA İTİRAZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gaz fişeği kullanmanın ve birini gaz fişeği ile yaralamanın aynı cezaya sahip olacağını belirterek, "Bir başka maddede yer alan 'kişilerin toplu olarak bulundukları yer' ifadesi de oldukça muğlak bir ifade. Böyle olduğu zaman orada bulunanlar da mı cezalandırılacak? Yoksa sadece o kişi mi cezalandırılacak o bile belli değil" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SARAÇHANE'DEN İBARET DEĞİL

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da, "Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye Saraçhane'den ibaret değil" ifadelerini kullandı.