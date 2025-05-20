Hangi suça ne kadar ceza verilecek? Bakan Tunç'tan 10.Yargı Paketine ilişkin kritik açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi kapsamında birçok suçta cezaların değişeceğini açıkladı. Bakan Tunç’un açıklamalarının ardından hangi suça ne kadar ceza verileceği merak konusu oldu. 10.Yargı Paketiyle Alkollü araç kullanmaktan örgüt üyeliğine, trafikte yol kesmeden kasten yaralamaya kadar pek çok suç için hapis cezası geliyor.

Türkiye gündemine oturan 10. Yargı Paketi, suç ve ceza dengesinde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre özellikle kamu güvenliğini tehdit eden suçlarda cezalar ciddi oranda artırılacak. Alkollü araç kullanımı, örgüt üyeliği, meskun mahalde ateş etme gibi suçlar artık daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

HANGİ SUÇLARA DAHA FAZLA CEZA GELİYOR?

Adalet Bakanı Tunç’un verdiği bilgilere göre, alkollü araç kullanmak, örgüt üyeliği ve kasten yaralama gibi suçların cezalarında artış planlanıyor. Özellikle kamuya açık alanlarda silahla ateş etmek, düğün ya da asker uğurlaması gibi organizasyonlarda tehlike oluşturanlar, artık daha yüksek cezai yaptırımlara tabi tutulacak.

TRAFİKTE YOL KESMENİN CEZASI NE OLACAK?

Trafikte yol kesme eylemleri de yeni paketle ağır ceza kapsamına alındı. Alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilirken, yolda kasıtlı olarak trafiği engelleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeyle trafikte can ve mal güvenliğini tehdit eden davranışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KASTEN YARALAMA SUÇUNA NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Kasten işlenen suçlarda da cezalar yükseliyor. Mevcut durumda 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar olan cezalar, yeni düzenlemeyle birlikte 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, yaşlı veya engelli kişilere karşı işlenen suçlar için de cezalar artırılıyor. 65 yaş üzeri bireyler için verilen hapis cezalarının konutta infazına imkan tanınırken, 75 yaş üzerindekiler için bu sınır 5 yıla kadar yükseltiliyor. 80 yaşını geçmiş kişilerin cezaları ise 6 yıla kadar konutta infaz edilebilecek.