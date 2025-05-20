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Tepki çeken görüntü! Telef olan köpeği motosikletle sürüklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tepki çeken görüntü! Telef olan köpeği motosikletle sürüklediler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tepki çeken görüntüler Kahramanmaraş'ta kaydedildi. İki şahıs, telef olduğu ileri sürülen bir köpeği motosiklete bağlayarak sürükledi. Olayın ardından şahıslar tespit edilerek adli ve idari işlem başlatıldı.

Tepki çeken olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi.

İki şahıs, ölü olduğu düşünülen bir köpeği motosikletin arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Olay anı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin olayla ilgili adli işlem başlattığı bildirildi.

Valilik, olaya karışan şahısların tespit edildiğini, haklarında ise adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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