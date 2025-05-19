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Yürekleri ağza getiren görüntü! Başıboş köpek sürüsü çocuğu kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü, bir çocuğu kovaladı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları kamera tarafından görüntülendi.

Yürekleri ağza getiren olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

SÜRÜ HALİNDE ÇOCUĞA SALDIRDILAR

Başıboş köpek sürüsü, sokakta yürüyen bir çocuğa saldırdı. Köpeklerden can havliyle kaçan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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