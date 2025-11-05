KYK bursu 2025-2026 ilk ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan önemli maddi destek olan 2025-2026 dönemi KYK burs ve öğrenin kredisi başvuruları resmen başladı.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak açıklandı. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden revize edilecektir.

KYK BURSU İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamasına göre, burs-kredi başvurusu yapan ve taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri. burs ya da kredi almaya hak kazanacak.

İlk defa burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren, normal eğitim süresi boyunca ödeme yapılacak. Ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı 10'u arasında gerçekleşecektir.

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Geçen yıl KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak bu sene üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığında detayları haberimize ekleyeceğiz.