KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları bekleniyor

Üniversite öğrencilerinin güncel olarak takip ettiği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları gündemdeki yerini koruyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından değerlendirilen başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu haline geldi.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?

Henüz KYK burs sonuçları açıklanmamıştır. Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yılda benzer şekilde duyurulması bekleniyor.

Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması beklenen KYK burs sonuçları için nefesler tutuldu.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, Eim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan burs miktarı her sene güncellenmektedir. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılır ve bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödenmektedir. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.