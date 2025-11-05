Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu

Fenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu
İzmir’in meşhur lezzeti boyoz, bu kez tadıyla değil, fiyatıyla gündemdeki yerini aldı. Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, “Yanıyolar” sloganıyla tezgahında boyoz satarak ün kazanan ünlü boyozcuyu ziyaret etti. 4 fenomenin ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu.

İzmir’in simgesi haline gelmiş ve kent mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan boyoz, bu kez fiyatıyla gündeme oturdu. Son dönemde sosyal medyada “Yanıyolar!” sloganıyla tanınan ünlü boyozcuyu ziyaret eden fenomen içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, lezzetli boyozların tadını çıkarırken beklenmedik hesapla karşılaştı.

Fenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu - 1. Resim

HESABI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Ziyaret sırasında yedikleri boyozların ardından masalarına gelen hesap, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Fenomenlerin hesapta gördükleri toplam tutar tam 7 bin TL’yi bulunca, yaşanan şaşkınlık kameraya yansıdı. Videoda Ataberk Doğan, hesabı görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Hesap bana mı pahalı geldi?” diyerek tepkisini dile getirirken, diğer fenomenler de durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Fenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu - 2. Resim

“DOLANDIRIYOR” DİYE SİTEM ETTİ

Öte yandan Doğan, videonun devamında hesabın 7 bin 600 TL olduğunu, sonrasında ise 7 bin TL’ye düşürüldüğünü ifade ederek, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu olayı yorumladı. Diğer fenomenler ise tepkilerini, “Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor!” sözleriyle dile getirdi. Söz konusu video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak sosyal medyada viral oldu ve hem boyoz fiyatları hem de fenomenlerin diyalogları geniş yankı buldu.

Fenomenler İzmir’de boyoz keyfi yaptı! Tadından çok fiyatı konuşuldu - 3. Resim

Yaşanan bu olayın ardından Ataberk Doğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tartışmalara noktayı koyarak, “Keşke gitmeseydik. Çocuğu tanımıyorum, belki de gerçekten kötü niyetli biri değildir” ifadelerini kullandı. 

