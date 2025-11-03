Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye'den de 4 mekan var

Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye'den de 4 mekan var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye&#039;den de 4 mekan var
Taste Atlas, Türkiye, Tatlı, Restoran, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gastronomi dünyasının prestijli platformları arasında yer alan Taste Atlas, dünyanın en iyi tatlıcılarını seçti. 150 mekanın yer aldığı listede Türkiye'den 4 marka bulunuyor. İşte detaylar.

Dünyanın en iyi yemeklerinin listelendiği Taste Atlas "En efsanevi Tatlı Mekanları" listesini yayınladı. 150  mekanın bulunduğu listeye Türk markaları damga vurdu.

İKİNCİ SIRAYA 'HAFIZ MUSTAFA' DAMGASI

Listenin birinci sırasında Portekiz/Lizbon'dan bir mekan bulunurken; ikinci sırada ise ülkemize gelen turistlerin gözbebeği Hafız Mustafa yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye'den de 4 mekan var - 1. Resim

Listenin altıncı sırasında ise yine turistlerin uğrak noktası haline gelen ve baklavayı dünyaya tanıtan markalardan Karaköy Güllüoğlu bulunuyor.

Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye'den de 4 mekan var - 2. Resim

GAZİANTEP MEKANLARI DA LİSTEDE

Yirmi üçüncü sırada ise misafirlerine Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden katmeri sunan Katmerci Zekeriya Usta var. 

Listenin elli yedinci sırasında ise İstanbul Kadıköy'deki Dondurmacı Ali Usta yer alıyor.

Dünyanın en iyi tatlıcıları seçildi! Listede Türkiye'den de 4 mekan var - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda? Manisa BB ile karşılaşacakPolis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kripto milyarderini affeden Trump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi! - DünyaTrump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi!Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu - DünyaDünyanın gözü İstanbul’da! 7 ülke Gazze için toplandıSuudi Arabistan’da petrol krizi! Dünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor - DünyaDünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyorİlaç bekliyordu, paketten çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı - Dünyaİlaç bekliyordu, paketten çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadıUluslararası Ceza Mahkemesi'nden Sudan uyarısı! 'El-Fasher'deki katliamlar savaş suçu sayılabilir' - DünyaUCM'den Sudan uyarısı!Paşinyan’dan Türkçe talimatı! Üç devlet okulunda müfredata girdi - DünyaPaşinyan’dan Türkçe talimatı!
Sonraki Haber Yükleniyor...