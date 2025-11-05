'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay! İş arkadaşının kız çocuğunu istismara 22 yıl hapis

Kastamonu'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz tarihinde13 yaşındaki P.B. babasının eski iş arkadaşı A.E.H.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

KASTAMONU'DA MİDE BULANDIRAN OLAY

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E.H.

tutuklandı. A.E.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

'KIZIM GİBİ GÖRÜYORDUM' DEDİ, YARGIDAN KAÇAMADI

Davanın görülen karar duruşmasında sanık, mağdur çocuğun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Son kez savunma yapan A.E.H., mağdurun babasıyla geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını ve P.B.’ye de rahatsızlık geçiren babasını sormak için mesaj attığını ifade etti.

Daha sonra P.B.'yi kızı gibi görerek konuştuğunu iddia eden A.E.H., asla bir istismar olayının olmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

Avukatların mütalaayla ilgili savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ’cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.