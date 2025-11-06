Gemlik'te AK Parti hedef büyütüyor: 800 yeni üye

Bursa’nın Gemlik ilçesinde AK Parti’ye 800 yeni üye katıldı.

Bu kapsamda düzenlenen törene; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık ile çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatarak, "Her seçimde yeni bir sorumluluk alarak milletimizin desteğiyle kazandık. Bu süre boyunca çok güzel hizmetlere imza attık" dedi.

Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak, "Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Dünyada herkes Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Millî iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Bursa ve ülke genelinde yürütülen hizmetlerden de bahseden Gürkan, "Togg, Gemlik’ten dünyaya açılan yerli markamızdır. Bursa’da konut üretiminde en fazla pay Gemlik’e ait. 3 bin konut planlandı ancak rezerv alanların belirlenmesiyle bu sayı artacak. Deprem bölgesinde her gün 550 konutun anahtarı teslim ediliyor. Bugüne kadar 304 bin konut hak sahiplerine verildi. 3 bin 484 şantiyemiz aktif durumda, yıl sonuna kadar bu sayı 350 bini bulacak" diye konuştu.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar da partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Hedefimiz, Gemlik’te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır" dedi.

Program, yeni üyelere rozet takılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.