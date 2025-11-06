ABD, Ankara'nın drone diplomasisini mercek altına aldı! Türkiye artık küresel aktör

YEŞİM ERASLAN - Türkiye, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisi. Düşük maliyetli ve yüksek performansa sahip Türkiye yapımı SİHA’ların küresel pazardaki payını giderek artırması, ABD’de mercek altına alındı.

Ankara’nın drone diplomasisini inceleyen ABD merkezli düşünce kuruluşu Nightingale Intelligence, Türk drone’larının Orta Asya savunma sektörüne etkisini analiz etti.

Türkiye’nin, insansız hava araçları ve zırhlı platformlar başta olmak üzere orta maliyetli, muharebe sahasında sınanmış savunma sistemleri ile Orta Asya ülkeleriyle askerî iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çekilen analizde, Ankara’nın Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’la derinleşen savunma temaslarının uygun fiyat, sistem adaptasyonu ve güven temelli yaklaşım üzerine kurulu olduğunun altı çiziliyor.

GÜCÜ ESNEKLİĞİNDE

Türkiye’nin drone diplomasisini Orta Asya’da sessiz ve istikrarlı bir şekilde genişlettiğine vurgu yapılan analizde “Türkiye’nin gücü, güç gösterisinden çok esnekliğinde yatıyor. Mevcut silahları ikame etmek yerine tamamlayan sistemler sunarken, eğitim değişimlerini ve teknik eğitimi teşvik ediyor. Bu pragmatik model, Orta Asya devletlerinin Moskova veya Pekin’i kışkırtmadan tedarikçilerini çeşitlendirmelerine imkân sağlıyor. Türkiye’nin savunma ihracatı 2002’de 248 milyon dolarken, 2024’te 7,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye, savunma ihracatında dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Bu tablo, Ankara’nın geniş segmentlerde, küresel ölçekte etkin bir aktör hâline geldiğini gösteriyor” ifadelerine yer veriliyor.

Raporda, Orta Asya ekonomilerinin savunma yatırımlarında “hesaplı ve işlevsel” çözümlere yöneldiğine ve Türk sistemlerinin bu talep skalasına etkin şekilde karşılık verdiğine dikkat çekiliyor.