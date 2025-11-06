Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
500 yıllık miras Avrupa'da tescillendi! Türk kahvesi lezzetiyle ilki başardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk kahvesi, Avrupa Birliği’nde tescillenerek Türkiye’nin AB’de “geleneksel ürün adı” alan ilk ürünü oldu. 500 yılı aşkın geçmişiyle misafirperverliğin ve sohbetin simgesi olan Türk kahvesi, artık Avrupa’da da resmi olarak korunuyor.

Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun ardından, Türk kahvesi de Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tescillenen ilk geleneksel ürün adı oldu. TOBB’un başvurusu sonucu, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karar ile Türk kahvesi resmen “geleneksel ürün adı” olarak kabul edildi.

3 aylık titiz bir sürecin ardından Türk kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olarak resmiyet kazandı.

TOBB’dan yapılan açıklamada, "Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor.

LEZZETİNİ AVRUPA'DA TESCİLLEDİ

500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor." ifadeleri kullanıldı. 

