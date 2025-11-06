Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yiğit Cem'in ölümü cinayet bürosunda: Sistematik ve kasıtlı zorbalık!

Yiğit Cem'in ölümü cinayet bürosunda: Sistematik ve kasıtlı zorbalık!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yiğit Cem&#039;in ölümü cinayet bürosunda: Sistematik ve kasıtlı zorbalık!
Cinayet, Zorbalık, Ankara, Ölüm, Sabotaj, Adalet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara’da 11 yaşındaki Yiğit Cem Altıok’un bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği davada yeni gelişme yaşandı. Sabotaj şüphesiyle yargılanan dört çocuktan biri olayın hemen ardından Aydın’a gönderildi, diğerlerinin eylemlerinin hukuki sonuçlarını anlayıp anlamadıkları raporla belirlenecek.

Gamze Erdoğan- Ankara’da sabotaj yapıldığı bilirkişi tarafından belirlenen bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yiğit Cem Altıok’un davasında yeni gelişme yaşandı.

Dosya, Cinayet Büro Amirliğine devredilirken, sabotaj şüphelisi dört çocuktan birinin olayın hemen ardından apar topar Aydın’a gönderildiği öğrenildi.

Acılı anne Nazlıcan Aygün’ün avukatı Ezgi Ayşe Aras, yaşanan olayın “sistematik bir biçimde ve kasıt unsuru taşıyan bir zorbalık” olduğunu belirterek, “Dosya, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Cinayet Büro Amirliğine tevdi edilmiştir” dedi.

4 ÇOCUK HAKKINDA RAPOR DÜZENLENECEK

Şüpheli çocukların E.T.Ş’nin 12,5; K.U.Ç’nin 11; Y.B. ve E.C’nin ise 12 yaşında olduğu öğrenildi. Dört çocuk hakkında yaptıklarının idrakinde olup olmadıklarını belirleyecek rapor süreci devam ediyor.

Aras, bu durumda çocukların eylemlerinin sonuçlarını öngörebilme ve davranışlarının hukuki anlamını idrak edebilme yeterliliğine sahip olduklarını vurgulayarak, “Herhangi bir cezai yaptırıma tabi tutulmamaları hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yiğit Cem’in ölümüne sebep olan çocukların hâlen eğitimlerine devam ettiğini hatırlatan Aras, “Bu durum hem mağdur aile açısından hem de eğitim ortamının güvenliği bakımından ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu hak, başkalarının güvenliğini tehdit edecek şekilde korunamaz. İlgili idari makamların, hem mağdurun hem de diğer öğrencilerin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri alması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ChatGPT asistan mı kopyalama makinesi mi? YÖK, bu sorunun cevabı için mevzuat çalışmaları hazırlıyorHer grip döneminde kalp krizi yüzde 90 artıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı... - 3. SayfaTesla ile hız denemesi hezeyanla bitti!17 yaşındaki genç futbolcudan acı haber! Samet Şahin kazada hayatını kaybetti - 3. Sayfa17 yaşındaki genç futbolcudan acı haber!Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu - 3. SayfaPara istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurduHuriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlundan üç gündür iz yok: Kardeşinden endişe dolu açıklama! - 3. SayfaKastamonu'da korkutan bekleyiş'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay! İş arkadaşının kız çocuğunu istismara 22 yıl hapis - 3. Sayfa'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay!Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaHuriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...