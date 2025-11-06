Yiğit Cem'in ölümü cinayet bürosunda: Sistematik ve kasıtlı zorbalık!

Gamze Erdoğan- Ankara’da sabotaj yapıldığı bilirkişi tarafından belirlenen bisikletiyle 8 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yiğit Cem Altıok’un davasında yeni gelişme yaşandı.

Dosya, Cinayet Büro Amirliğine devredilirken, sabotaj şüphelisi dört çocuktan birinin olayın hemen ardından apar topar Aydın’a gönderildiği öğrenildi.

Acılı anne Nazlıcan Aygün’ün avukatı Ezgi Ayşe Aras, yaşanan olayın “sistematik bir biçimde ve kasıt unsuru taşıyan bir zorbalık” olduğunu belirterek, “Dosya, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Cinayet Büro Amirliğine tevdi edilmiştir” dedi.

4 ÇOCUK HAKKINDA RAPOR DÜZENLENECEK

Şüpheli çocukların E.T.Ş’nin 12,5; K.U.Ç’nin 11; Y.B. ve E.C’nin ise 12 yaşında olduğu öğrenildi. Dört çocuk hakkında yaptıklarının idrakinde olup olmadıklarını belirleyecek rapor süreci devam ediyor.

Aras, bu durumda çocukların eylemlerinin sonuçlarını öngörebilme ve davranışlarının hukuki anlamını idrak edebilme yeterliliğine sahip olduklarını vurgulayarak, “Herhangi bir cezai yaptırıma tabi tutulmamaları hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yiğit Cem’in ölümüne sebep olan çocukların hâlen eğitimlerine devam ettiğini hatırlatan Aras, “Bu durum hem mağdur aile açısından hem de eğitim ortamının güvenliği bakımından ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu hak, başkalarının güvenliğini tehdit edecek şekilde korunamaz. İlgili idari makamların, hem mağdurun hem de diğer öğrencilerin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri alması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.