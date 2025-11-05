Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı

Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu, Bozkurt, Kayıp, Anne, Çocuk, Güvenlik Kamerası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 3 gün önce kaybolan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne ve oğlunun köy yolunda yürürken kaydedilen son görüntülerinin ardından arama çalışmaları genişletildi.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'nda yaşayan 43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu, 2 Kasım pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. 

KÖY YOLUNDA YÜRÜRKEN KAMERAYA YANSIDILAR

Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları ikilinin son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü bölgesine yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan araştırmalarda ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında anne ve oğlunun 16.55 sıralarında köye girdikleri, yaklaşık 20 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndükleri tespit edildi. Görüntülerde annenin siyah mont, çocuğun ise mavi mont giydiği görüldü.

Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

YOĞUN SİS EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle arama çalışmaları güçlükle devam ediyor. AFAD, JAK, UMKE ve komando birliklerinden oluşan ekipler, 12 köyü kapsayan 16 kilometrelik alanda anne ve oğlunu bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

AĞABEYİ KONUŞTU: HİÇBİR SORUNU YOKTU

Kayıp Huriye Helvacı'nın ağabeyi Hüseyin Hıra, kardeşinin herhangi bir sorunu olmadığını belirterek "Hiçbir sıkıntısı yoktu. İki kez düşük yapmıştı ama psikolojik bir durumu yoktu. Köyün camisinin güvenlik kamerasına da yansımış. Kardeşime nereye gittiğini sormuşlar, ‘Bozkurt'a gidiyoruz' demiş. Ters yönde olduğunu söyleyip çevirmişler" ifadelerini kullandı.

Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Arama yapılan bölgenin ormanlık olduğunu belirten Hıra, "Buralar çok engebeli, köpekler olmadan arama yapmak çok zor. Evlere de gidip soruyorlar, gören duyan var mı diye araştırıyorlar. Ekiplerin sayısı her geçen gün artıyor ama sis nedeniyle çalışmalar güçleşti. Hava da çok soğuk. Ayrıca bölgede ayı gibi yaban hayvanları da var" diye konuştu.

“5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA NASIL YÜRÜDÜ”

Hıra, "Neden kaybolduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadı. Bozkurt merkezden Köseali köyüne yaklaşık 20 kilometre var. 5 yaşındaki çocuğuyla nasıl yürüdü bilmiyorum. Bir araca binse mutlaka haberimiz olurdu. Umudumuzu yitirmiyoruz, devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor" dedi.

Huriye Helvacı ve oğlundan 4 gündür haber yok! Son görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
