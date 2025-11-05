Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu

Adana'da, kahvehanede çıkan kavgada bir kişi öldürüldü. Katilin 76 yaşında olduğu ve cinayeti bir anlık öfke ile işlediği öne sürüldü. Emniyette susma hakkını kullanan yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Mumcuoğlu (58) kahvehanede oturduğu sırada yanına M.Ç. (76) geldi.

Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu - 1. Resim

KAÇTI AMA CANINI KURTARAMADI

İkilinin muhabbeti sırasında aralarında anlık tartışma sonrası küfürleşme yaşandı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., aracından av tüfeği çıkartıp Mumcuoğlu'na doğru tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bu sırada Mumcuoğlu da kaçmaya başladı. Silaha doldur boşalt yapan M.Ç., Mumcuoğlu'na ateş açtı. Kasığından vurulan Mumcuoğlu hayatını kaybetti. M.Ç. ise otomobiliyle kaçtı.

Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu - 2. Resim

PATLAYAN LASTİĞİNE HAVA BASARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'yi D-400 kara yolu üzerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakaladı. Lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği istasyonda yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu - 3. Resim

EMNİYETTE KONUŞMADI

Emniyette polislerin sorularını cevapsız bırakan ve susma hakkını kullanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu - 4. Resim

Fotoğraftaki öldürülen Sabahattin Mumcuoğlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

