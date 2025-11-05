Adana'da cinayet! 76 yaşındaki adam katil oldu

Olay, 3 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Mumcuoğlu (58) kahvehanede oturduğu sırada yanına M.Ç. (76) geldi.

KAÇTI AMA CANINI KURTARAMADI

İkilinin muhabbeti sırasında aralarında anlık tartışma sonrası küfürleşme yaşandı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., aracından av tüfeği çıkartıp Mumcuoğlu'na doğru tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bu sırada Mumcuoğlu da kaçmaya başladı. Silaha doldur boşalt yapan M.Ç., Mumcuoğlu'na ateş açtı. Kasığından vurulan Mumcuoğlu hayatını kaybetti. M.Ç. ise otomobiliyle kaçtı.

PATLAYAN LASTİĞİNE HAVA BASARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'yi D-400 kara yolu üzerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakaladı. Lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği istasyonda yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

EMNİYETTE KONUŞMADI

Emniyette polislerin sorularını cevapsız bırakan ve susma hakkını kullanan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Fotoğraftaki öldürülen Sabahattin Mumcuoğlu