Putin, Trump’ı tehdit etti! "Adım atarsa biz de karşılık veririz"

Rusya, ABD’nin nükleer test hazırlıklarına yeniden başlaması halinde küresel stratejik güvenliğin çökebileceği uyarısında bulundu. Moskova’dan peş peşe gelen açıklamalar, iki nükleer güç arasındaki tansiyonu en üst seviyeye taşıdı.

"TAM KAPSAMLI NÜKLEER TEST HAZIRLIĞI BAŞLATILMALI"

Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, "ABD, Ekim ayında Rusya’ya karşı önleyici nükleer füze saldırısı tatbikatı yaptı" dedi. Belousov, Novaya Zemlya test sahasında nükleer testlere derhal hazırlık yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı, Washington’un Almanya’dan Orta Rusya’ya yalnızca 6-7 dakikada ulaşabilecek füzeleri Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerine konuşlandırmayı planladığını da açıkladı.

Moskova'ya göre ABD, Avrupa’da yalnızca 7 dakika içinde Rusya topraklarına ulaşabilecek yeni füze sistemleri konuşlandırmayı planlıyor.

Bakan ayrıca, ABD’nin “Altın Kubbe” programının Rusya ve Çin’in füzelerinin hem yakalanmasını hem de kalkış öncesi imhasını öngördüğüne değindi.

"ABD YERALTI TESTLERİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ise“Amerika Birleşik Devletleri, nükleer testlere hazırlanmak ve bu testleri gerçekleştirmekle meşgul” dedi.

Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin ise, ABD’nin nükleer denemelere ilişkin Rusya’nın sorularına "somut cevap vermekten kaçındığını" ileri sürdü.

PUTİN: KARŞILIK VERİRİZ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma açıklamalarını “ciddi bir mesele” olarak değerlendirdi. Putin, “Rusya her zaman nükleer deneme ve yayılma yasağı anlaşmasına bağlı kalmıştır. Ancak ABD ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) tarafları nükleer testler yaparsa, biz de uygun adımlar atacağız” dedi. Rus lider, Dışişleri, Savunma ve İstihbarat birimlerine, “nükleer testlerin hazırlanmasına başlanması olasılığına dair önerilerini sunmaları” talimatını verdi.

ABD YENİ FÜZE SİSTEMLERİ GELİŞTİRİYOR

Belousov, Washington’un 13 bin kilometre menzile sahip yeni bir kıtalararası füze ve stratejik denizaltılar üzerinde çalıştığını, eski füze fırlatıcılarını yeniden göreve almayı planladığını söyledi. Ayrıca ABD’nin “Altın Kubbe” adlı savunma programının, Rusya ve Çin’in füzelerini hem havada engellemeyi hem de kalkıştan önce imha etmeyi hedeflediğini aktardı.

