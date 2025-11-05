Okul dönüşü feci son! Öğretmenin aracı altında kalan Buğlem’e acı veda

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda A.Y.B. (34) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı. Kazada Buğlem Berra Alptekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Buğlem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Buğlem'in 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KİŞİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Öte yandan, Buğlem'in ölümüne sebep olan A.Y.B.'nin de Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir lisede öğretmen olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y.B.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUĞLEM’E GÖZYAŞLARIYLA VEDA

14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin'in cenazesi öğle namazını müteakip Hacı Ömer Tarman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Namaz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ve Buğlem'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.