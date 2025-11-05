Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Inter - Kairat maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!

Inter - Kairat maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, İtalya’da dev bir mücadeleyle devam ediyor. Serie A liderlerinden Inter, Kazakistan temsilcisi Kairat’ı San Siro’da konuk etmeye hazırlanıyor. Inter - Kairat maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı netlik kazanmaya başladı.

INTER - KAİRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Kairat arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Milano’daki tarihi San Siro Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak.

Inter - Kairat maçı TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter'deki Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun bu akşamki önemli maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

INTER - KAİRAT MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Bisseck, de Vrij, Augusto, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Zieliński, Dimarco, Esposito, Lautaro Martínez

Kairat: Anarbekov, Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Mata,  Arad, Kasabulat, Gromyko, Monteiro, Mrynskiy, Satpayev

Kaynak: Türkiye Gazetesi

