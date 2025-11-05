Bursa'da cinayet! Rus kadın 40 yerinden bıçaklandı
Bursa'da Rus uyruklu 20 yaşındaki bir kadın birlikte yaşadığı adam tarafından 40 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay pazartesi günü Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi'nde 2. Birol Sokak'taki ikamette yaşandı. Bağırışları duyan mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
40 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Vücudunun çeşitli yerlerinde 40'tan fazla bıçak darbesi olduğu tespit edilen Arzu Khalılova, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan S.M.'nin (27) sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu tamamlandı.Katil, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
