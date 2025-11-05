Başkentte sinema mevsimi! Festival biletleri satışta

MURAT ÖZTEKİN - 13-21 Kasım tarihleri arasında başkentte gerçekleşecek festivalin biletleri biletinal’da ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinde satışa sunuldu. Biletler öğrencilere 70 TL, diğer seyircilere ise 210 TL’den satılıyor.

Ulusal film yarışmalarıyla heyecan yaşatacak 36. Ankara Film Festivali, 2025’in çok konuşulan filmlerini Ankara’da ilk defa izleyiciyle buluşturacak. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalin gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek.