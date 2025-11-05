Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Başkentte sinema mevsimi! Festival biletleri satışta

Başkentte sinema mevsimi! Festival biletleri satışta

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başkentte sinema mevsimi! Festival biletleri satışta
Ankara Film Festivali, Film Festivali, Ankara, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

36. Ankara Film Festivali, açılış için gün sayıyor...

MURAT ÖZTEKİN - 13-21 Kasım tarihleri arasında başkentte gerçekleşecek festivalin biletleri biletinal’da ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinde satışa sunuldu. Biletler öğrencilere 70 TL, diğer seyircilere ise 210 TL’den satılıyor.

Ulusal film yarışmalarıyla heyecan yaşatacak 36. Ankara Film Festivali, 2025’in çok konuşulan filmlerini Ankara’da ilk defa izleyiciyle buluşturacak. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalin gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa semalarında tehdit! Dron tespiti sonrası uçuşlar durdurulduPandemi öncesi ezildi, geçildi: Türkiye sanayide Avrupa'yı solladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaş bitti, kazılar canlandı! Suriye’de antik çağ aydınlatılıyor - Kültür - SanatSavaş bitti, kazılar canlandı! Suriye’de antik çağ aydınlatılıyor35 senelik İstanbul hikâyeleri! Yıldız Çelik’in karelerine online erişim - Kültür - Sanat35 senelik İstanbul hikâyeleri! Yıldız Çelik’in karelerine online erişimGeçimini hanımıyla evde ördüğü çoraplarla sağladı! Abdülaziz Bekkine Eyüpsultan'da yad edildi - Kültür - SanatGeçimini hanımıyla evde ördüğü çoraplarla sağladı! Abdülaziz Bekkine Eyüpsultan'da yad edildiKafkas Türkü usta ressam Ağalıoğlu: Sovyet yıllarında gözümüz hep Türkiye’deydi - Kültür - SanatKafkas Türkü ressam: Sovyet yıllarında gözümüz Türkiye’deydiHaftanın kitapları | İbrahim Efendi’yle zamanda seyahat - Kültür - SanatHaftanın kitapları | İbrahim Efendi’yle zamanda seyahatAltın Portakal’ın hâkimi ‘Tavşan İmparatorluğu’! Çocuk cezaevinden doğan dram filmine 7 ödül - Kültür - SanatAltın Portakal’a ‘Tavşan İmparatorluğu’ filmi damga vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...