35 senelik İstanbul hikâyeleri! Yıldız Çelik’in karelerine online erişim

- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnsan hikâyelerine odaklanan enstantaneleriyle tanınan fotoğrafçı Yıldız Çelik’in arşivi Salt Araştırma tarafından online erişime açıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyonda, Çelik’in daha ziyade 1980’lerin sonunda İstanbul’un tarihî noktalarında çektiği fotoğraflar öne çıkıyor. Karelere şehrin eski zanaatkârları, Eminönü’ndeki insan kalabalıkları, şehrin eski hâli ve birtakım meşhur simalar yansıyor. Kazlıçeşme’deki deri fabrikalarının Tuzla’ya taşınmasından hemen önce çekilmiş fotoğraflar işçilerin çalışma şartlarını ortaya koyuyor. Eminönü ve Karaköy fotoğrafları ise yeni Galata Köprüsü’nün inşaatı ile bölgenin dönüşümünü belgeliyor.

35 senelik İstanbul hikâyeleri! Yıldız Çelik’in karelerine online erişim - 1. Resim

Salt Araştırma’nın 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital koleksiyonlarına “archives.saltresearch.org” web adresinden ulaşılabiliyor.

