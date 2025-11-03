Dubai’ye yüzen sanat müzesi! Çağdaş sanata kapı aralıyorlar

MURAT ÖZTEKİN - Tanınmış Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan Dubai Sanat Müzesi, Basra Körfezi’ndeki yüzen bir ada üzerinde yer alacak. Deniz ve inciden ilhamla tasarlanan beş katlı müze, ağaçlarla çevrili bir gezinti yoluyla sahile bağlanacak. Şatafatlı müzenin ne zaman kapılarını açacağı ise henüz bilinmiyor.

Proje, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başbakanı olan Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum’un desteğiyle Al-Futtaim Group holdingi tarafından geliştiriliyor. Şeyh El Maktum adına yapılan açıklamada “Dubai Sanat Müzesi, şehrin sanat ortamını geliştirecek ve küresel kültürel statüsünü daha da güçlendirecek yeni bir ışık kaynağı olacak” ifadeleri yer aldı.