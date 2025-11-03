Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Dubai’ye yüzen sanat müzesi! Çağdaş sanata kapı aralıyorlar

Dubai’ye yüzen sanat müzesi! Çağdaş sanata kapı aralıyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dubai’ye yüzen sanat müzesi! Çağdaş sanata kapı aralıyorlar
Dubai, Yüzen Ada, Birleşik Arap Emirlikleri, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanat dünyasının yüzünü çevirdiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehri, çağdaş sanata adanmış ilk müzesini kuracak.

MURAT ÖZTEKİN - Tanınmış Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan Dubai Sanat Müzesi, Basra Körfezi’ndeki yüzen bir ada üzerinde yer alacak. Deniz ve inciden ilhamla tasarlanan beş katlı müze, ağaçlarla çevrili bir gezinti yoluyla sahile bağlanacak. Şatafatlı müzenin ne zaman kapılarını açacağı ise henüz bilinmiyor.

Proje, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başbakanı olan Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum’un desteğiyle Al-Futtaim Group holdingi tarafından geliştiriliyor. Şeyh El Maktum adına yapılan açıklamada “Dubai Sanat Müzesi, şehrin sanat ortamını geliştirecek ve küresel kültürel statüsünü daha da güçlendirecek yeni bir ışık kaynağı olacak” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Afganistan'da şiddetli deprem! 6.3 ile sarsıldılarBeyoğlu'nda çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul! - Kültür - SanatBitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul!Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti - Kültür - SanatÜnlü isimlerin hocasıydı! 99 yaşında hayatını kaybettiİznik'te tarihi keşif: Mezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı! - Kültür - SanatMezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı!Ara Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergide - Kültür - SanatAra Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergideUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti - Kültür - SanatUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat ettiKüllüoba Höyüğü'nde ilginç keşif! Tarihi küp çocuk mezarı çıktı, uzmanlar üzerindeki 4 parmaklı eli açıkladı - Kültür - SanatKüllüoba'da ilginç keşif: 4 parmaklı küp çocuk mezarı çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...