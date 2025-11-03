Bitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul!

MURAT ÖZTEKİN - İki sanatçının; görsel anlatılar, haritalar ve belgelerle şehrin farklı ölçeklerde kurduğu ilişkileri sorgulayan bir okuma sunan sergi, İstanbul’un “bitmeyen” doğasını hem fotoğrafik hem araştırmacı bir perspektifle görünür kılmayı amaçlıyor.

Eserler, İstanbul’u zaman ve mekân ekseninde tekrar düşünmeye çağırıyor. Özellikle İstanbul’un farklı köşelerinde çekilmiş ve şehrin farklı yanlarını ortaya koyan kareler dikkat çekiyor. Ayşe Okudan’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 8 Kasım tarihine kadar Taksim’deki galeride görülebiliyor.