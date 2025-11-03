Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul!

Bitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitmeyen Şehir: Bambaşka İstanbul!
Sanat, Sergi, İstanbul, Fotoğraf, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hüseyin Güler ve Kaan Walsh’un İstanbul’a dair farklı bakış açılarını bir araya getiren “Bitmeyen Şehir: İstanbul” başlıklı sergi, O grid art project’te sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - İki sanatçının; görsel anlatılar, haritalar ve belgelerle şehrin farklı ölçeklerde kurduğu ilişkileri sorgulayan bir okuma sunan sergi, İstanbul’un “bitmeyen” doğasını hem fotoğrafik hem araştırmacı bir perspektifle görünür kılmayı amaçlıyor.

Eserler, İstanbul’u zaman ve mekân ekseninde tekrar düşünmeye çağırıyor. Özellikle İstanbul’un farklı köşelerinde çekilmiş ve şehrin farklı yanlarını ortaya koyan kareler dikkat çekiyor. Ayşe Okudan’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 8 Kasım tarihine kadar Taksim’deki galeride görülebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canlı yayında Beşiktaşlı oyuncuya olay tepki: Maçı sattı...Afganistan'da şiddetli deprem! 6.3 ile sarsıldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti - Kültür - SanatÜnlü isimlerin hocasıydı! 99 yaşında hayatını kaybettiİznik'te tarihi keşif: Mezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı! - Kültür - SanatMezar taşından 2 bin yıllık beddua çıktı!Ara Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergide - Kültür - SanatAra Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergideUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat etti - Kültür - SanatUNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanlı ustası Hamza Üstünkaya vefat ettiKüllüoba Höyüğü'nde ilginç keşif! Tarihi küp çocuk mezarı çıktı, uzmanlar üzerindeki 4 parmaklı eli açıkladı - Kültür - SanatKüllüoba'da ilginç keşif: 4 parmaklı küp çocuk mezarı çıktıSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf!
Sonraki Haber Yükleniyor...