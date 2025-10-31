Sinemada bu hafta | 'Bugonia' dünyamız kadar tuhaf!

MURAT ÖZTEKİN - Aykırı eserleriyle son yıllarda beyazperdede adından sıkça söz ettiren Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, komplo teorilerini merkezine alan yine garip bir filmle karşımızda. Adını Yunan mitolojisindeki bir hikâyeden alan “Bugonia”, dünyadaki karmaşanın sebeplerini kara komik unsurlarla tartışıyor. Emma Stone, Jesse Plemons, Stavros Halkias ve Aidan Delbis filmde başrolleri paylaşıyor.

CEO’YU KAÇIR, DÜNYAYI KURTAR!

Günümüzde sık duyduğumuz komplo teorilerini savunan Teddy adlı genç adam, bir depoda çalışmakta ve kırsal alandaki evinde arı beslemektedir. “Koloni Çöküş Sendromu”nu sık sık anan Teddy, düzeni kontrol edenler yüzünden arılar gibi insanlığın da kötü bir yere sürüklendiğini düşünmektedir. Bu yüzden aklı kıt kuzeni Don’u da yanına alarak yaklaşan büyük felaketi durdurmak için bir ilaç şirketinin iki yüzlü kadın CEO’su Michelle Fuller’ı kaçırır. Zira Michelle’in aslında dünyayı yok etmek için Andromeda galaksisinden gönderilen bir uzaylı olduğuna inanmaktadır. Çılgın adam, evinin bodrumuna hapsettiği kadını sorgulayarak Andromeda imparatoru ile irtibat kurmak ister. Michelle evvela “Uzaylı değilim” dese de işin mantıkla çözülemeyeceğini anlayıp deliliğe yelken açar ve seyirciyi de beraberinde sürükler. Hikâye, sonunda mazideki bir hadiseye uzanır.

GÜNÜMÜZÜN MESELELERİ

Kapitalizmin oyunları, ilaç şirketlerinin kirli işleri, çevrenin tahrip oluşu ve üstüne bir de “uzaylı tehlikesi”. Yönetmen Lanthimos “Bugonia”da günümüzün tartışmalı meselelerini ipe dizerek, kendine has üslubuyla sıra dışı bir eser ortaya çıkarıyor. Gerilimli ve kara mizahlı hikâye, giderek absürt bir şekle bürünüyor ve sonunda bu hâl zirve yapıyor.

Eserin alt metinlerinde “dünyada yaşanan felaketler gizli güçlerin değil, insanoğlunun mahsulü” tezi yatıyor. Yönetmen, materyalist unsurlar da barındıran bu fikri doğrulamak için bazı durumları örtüp bazı karakterleri karikatürize etmeyi seçiyor. Mesela mübalağalı Teddy ve Don karakterleri üzerinden sermayeye dair komplo teorilerini ti’ye alıyor. Fakat kapitalizme sınırlı tenkitler yöneltmeyi de ihmal etmiyor. Dolayısıyla sorulara doğrudan cevaplar vermiyor.

İlgili Haber Türk dünyasını birleştiren Hoca Nasreddin motor dedi! Çekimlerin Türkiye bölümü tamamlandı

ÇILGIN OYUNCULUKLAR

Yönetmenin yine mutat aktör ve aktrisleriyle çalıştığı yapımda, üst düzey performanslar seyrediyoruz. Hassaten Jesse Plemons’un oyunculuğu oldukça çılgınca ve tesirli.

Ancak eser, gösterilmeye çalışıldığı kadar derin değil. Daldan dala atlanan filmdeki ton geçişleri de yer yer aksıyor.

ANA AKIMA DAHA YAKIN

Evet “Bugonia” Lanthimos diğer filmlerine göre ana akım seyirciye daha çok hitap ediyor. Buna rağmen absürt yanları ve şiddetiyle yine rahatsız edici bir eser var karşımızda. Dolayısıyla fikir ve tema bakımından yönetmenin filmografisi çerçevesinde tekrarlar barındırıyor. Bu sebeple Lanthimos’un geçtiğimiz günlerde yaptığı “film çekmeye ara veriyorum” açıklaması çok manidar.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ