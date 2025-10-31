Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk dünyasını birleştiren Hoca Nasreddin motor dedi! Çekimlerin Türkiye bölümü tamamlandı

Türk dünyasını birleştiren Hoca Nasreddin motor dedi! Çekimlerin Türkiye bölümü tamamlandı

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın desteklediği “Hoca Nasreddin” filminin çekimleri devam ediyor. Eser önümüzdeki sene seyirciyle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Türk dünyasının beş devleti tarihte ilk defa bir filmi müşterek şekilde hayata geçiriyor. Azerbaycan’ın usta sinemacılarından Vagif Mustafayev’in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği “Hoca Nasreddin: Zor Günlerimin Arkadaşı” adlı film için “motor” dendi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) çatısı altında hazırlanan eserin çekimlerinin Türkiye ayağı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 10 gün devam eden çekimler Denizli’deki Pamukkale’nin tarihî mekânlarının yanı sıra İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı projeye Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın devlet kurumları destek veriyor.

Türk dünyasını birleştiren Hoca Nasreddin motor dedi! Çekimlerin Türkiye bölümü tamamlandı - 1. Resim

TÜRK DÜNYASI NASREDDİN HOCA ETRAFINDA BİRLEŞTİ

Türkiye gazetesine açıklama yapan yönetmen Mustafayev, çekimlerin memnuniyet verici bir şekilde ilerlediğini ve Türk dünyasının ortak kahramanı Nasreddin Hoca’yı yani Hoca Nasreddin’i realist bir şekilde bugüne taşımak istediklerini söylüyor. Mustafayev “İlk defa beş Türk ülkesi bir film için bir araya geliyor. Türk dünyasının kültürü hepimizin ortak kahramanı Hoca Nasreddin etrafında birleşiyor. Bundan daha büyük hadise ne olabilir?” diye konuşuyor.

Usta yönetmen, eserde Türk dünyasının farklı ülkelerinden oyunculara yer verdiklerini de söylüyor. Nasreddin Hoca’yı Kazakistanlı oyuncu Sagyzbay Karabalin canlandırırken Türkiye’den aktör Emir Demirci genç İbrahim rolüyle ona eşlik ediyor. Azerbaycan’dan Şahin Nasirov, Kırgızistan’dan ise Taalaïkan Abazova filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

2026’DA 5 ÜLKEDE GÖSTERİLECEK

Merakla beklenen film projesinin Kırgızistan ve Azerbaycan’daki çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Projenin sonraki durakları ise Özbekistan ve Kazakistan olacak. Çekimlerinin bu sene sonuna kadar tamamlanması beklenen eserin 2026’nın Nisan ayında hazır hâle getirilmesi ve sonrasında 5 ülkede seyirciyle buluşturulması planlanıyor.

