Azerbaycanlı yönetmen Nasreddin Hoca filmi için Türkiye'de

15 Ocak 2024 20:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 21:02

Eski adı Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı üyesi ülkelerin kültür bakanlıklarının desteğiyle bir Nasrettin Hoca Ortak Film Projesi planlanıyordu. Proje için çalışmalar başladı. Türkiye'de ön araştırma yapan Azerbaycanlı Yönetmen Vagif Mustafayev ve beraberindeki heyet, Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret etti.

"KAFKASYA'DAN MISIR'A KADAR ETKİSİ VAR"

5 farklı ülkede çekilecek olan Nasrettin Hoca filmi için Akşehir'e gelen yönetmen Vagif Mustafayev ve beraberindeki heyeti Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından ağırlandı. Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler, Akşehir'de çekimlerin gerçekleştirileceği yerlerin belirlenmesine dair detaylar ele alındı.

Görüşmelerde projenin Türk Dünyası'nın ortak sinema yapımına dönüşeceğini belirtildi. Nasrettin Hoca'nın düsturlarını ve mirasını kuşaktan kuşağa aktarmanın önemine vurgu yapılırken, onun mizah ve bilgelikle harmanlanmış hikayelerinin günümüzde de anlamlı olduğu ifade edildi. Nasrettin Hoca'nın değerinin sadece Türkiye'de değil, Türkistan'dan Kafkasya'ya, İran'dan Mısır'a kadar geniş bir coğrafyada hissetmenin mümkün olduğu dile getirildi.