Türkiye Gazetesi 7 ay önce yazmıştı: Necip Fazıl’ın memleketi UNESCO ağında!

Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören gibi birçok tanınmış yazarın memleketi olan Kahramanmaraş, “edebiyat” sahasında UNESCO ağına dahil edildi.

MURAT ÖZTEKİN - “Türkiye’nin edebiyat hafızası” diye anılan şehir, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda “UNESCO Creative Cities Network” (UCCN) adı verilen söz konusu listeye kaydedildi. Böylece Kahramanmaraş, edebiyat sahasında UNESCO’nun söz konusu listesine kaydedilen Türkiye’nin ilk şehri oldu.

Türkiye Gazetesi’nin 11 Nisan’daki nüshasında “kesin gözüyle bakılıyor” diye duyurduğu karar, geçtiğimiz yıllarda deprem felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş’ta sevinç uyandırdı. Birçok yazarın memleketi olan şehrin tanıtımının ve kültürel gelişiminin hızlanması bekleniyor.

