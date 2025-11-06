Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk dizilerini örnek aldılar: Latin Amerika'ya çay demlemeyi öğrettik

Türk dizilerini örnek aldılar: Latin Amerika'ya çay demlemeyi öğrettik

Yunus Emre Enstitüsü, Latin Amerika ve Afrika’daki yeni merkezlerle kültürel etkisini artırıyor. Bölgedeki gençler Türk dizilerinden ilham alıp çay demleme yöntemlerini öğrenirken, Türkçe kelimeler ve toplumsal mesajlar da ilgi görüyor.

Türkiye’nin kültürel diplomasideki öncü kurumu Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Latin Amerika ve Afrika’da yeni merkezlerle varlığını güçlendiriyor. YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 2026’ya kadar dokuz yeni merkez açacaklarını ve toplamda 12 Latin Amerika ülkesinde faaliyet göstereceklerini açıkladı.

Aliy, Türk dizilerinin bölgede büyük etki oluşturduğuna da dikkat çekti. Diziler, adeta dünyaya Türk kültürünü tanıtıyor. Aliy, “Latin Amerika’da çay demleme metotlarına kadar Türk dizilerinin örnek alındığını görüyoruz. Gençler Türkçe kelimeleri öğreniyor. Türk dizilerinin toplumsal mesajları da dikkat çekiyor” dedi.

Aliy, enstitünün Afrika’da diğer kültür merkezlerinden farklı bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, “Afrika dünyanın en genç nüfusuna sahip kıtası. Bu sebeple Türkiye onlar için nefes alabilecekleri bir kapı hâline geliyor. O yüzden çok büyük bir etkimiz var. Değer buluyoruz ve değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

