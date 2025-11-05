Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte akşam trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Kentin birçok noktasında sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla birlikte Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arter, cadde ve yollarda artan trafik yoğunluğu ulaşımın ağır seyretmesine neden oluyor.

İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - 1. Resim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara yönü ile Edirne istikametinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - 2. Resim

TRAFİK DURMA NOKTASINDA 

Karayolunun Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Edirne yönünde Küçükçekmece'den başlayan trafik Parseller'e kadar sıkışık ilerlerken, Topkapı istikametinde ise Büyükçekmece'den başlayan trafik Yakuplu'ya kadar yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul trafiğini sağanak kilitledi! Yağış ile birlikte yoğunluk yüzde 90'a çıktı - 3. Resim

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde ise Kavacık mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında aralıklarla yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa ve Anadolu yakalarında da yüzde 90 ölçüldü.

