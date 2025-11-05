AK Parti'nin acı günü! Yusuf Sezai Sevil kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenilen AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Sezai Sevil’in (51) tedavi sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sevil’in vefatı, yakınlarının yanı sıra AK Parti teşkilatında da büyük üzüntüye yol açtı.

"TAM BİR DAVA ADAMI"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam bir dava adamı, yardımcım, yol arkadaşım, sırdaşım Yusuf Sezai Sevil’i kalp krizi sonucunda kaybettik. Rabbim onu çok sevdiği Efendimize komşu eylesin. Bizlere, ailesine sabırlar versin. Dayanılması çok zor" dedi.