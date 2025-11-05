Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu&#039;nu kabul etti
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti - 1. Resim

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

