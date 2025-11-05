Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı

Çocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı
Baba, Avcılar, Gözaltına Alındı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Avcılar'da, servis bekleyen çocuğu takip ettiği iddia edilen kişi gözaltına alınan. Şahsın, çalınan dizüstü bilgisayarı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını araştırdığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bir çocuğun şüpheli tarafından takip edildiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri B.K'yi (24) gözaltına aldı.

B.K. emniyetteki ifadesinde, amcasına ait dizüstü bilgisayarın çalındığını ve bundan dolayı sokakta güvenlik kamerası araştırdığını, kadının üzerine doğru koşması üzerine korkup durumu anlatmaya çalıştığını, sonrasında oradan uzaklaştığını söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Çocuğun annesiyle yapılan görüşmede, okula gitmek için kızı sokakta servis beklediği sırada şüpheli bir erkek şahsın etrafa bakındığını gördüğünü, dışarı çıkarak bu kişiyi kovaladığını, sonrasında konuştuğu şahsın kendisine dolandırıldığı için güvenlik kamerası baktığını söylediği belirtildi.

Çocuğun ailesi ve B.K, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Diplomasi üssü Türkiye oldu! 44 ülkeden Başkonsolos Ankara’daŞevket Altuğ’dan dostuna veda… Uzun süre sonra cenazede ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti - GündemErdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul ettiUzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı - GündemAbdullah Gül o ülkede ortaya çıktıDepremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi - GündemSındırgı 'afet bölgesi' ilan edildiAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniği - GündemAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniğiAziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! 7 CHP'li belediye başkanı da yargılanacak - GündemAziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır!THY'den, SunExpress hisselerini satın alacakları iddiasına yalanlama - GündemTHY'den 'SunExpress' iddialarına cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...