Çocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bir çocuğun şüpheli tarafından takip edildiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri B.K'yi (24) gözaltına aldı.

B.K. emniyetteki ifadesinde, amcasına ait dizüstü bilgisayarın çalındığını ve bundan dolayı sokakta güvenlik kamerası araştırdığını, kadının üzerine doğru koşması üzerine korkup durumu anlatmaya çalıştığını, sonrasında oradan uzaklaştığını söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Çocuğun annesiyle yapılan görüşmede, okula gitmek için kızı sokakta servis beklediği sırada şüpheli bir erkek şahsın etrafa bakındığını gördüğünü, dışarı çıkarak bu kişiyi kovaladığını, sonrasında konuştuğu şahsın kendisine dolandırıldığı için güvenlik kamerası baktığını söylediği belirtildi.

Çocuğun ailesi ve B.K, birbirlerinden şikayetçi olmadı.