Yarın yapılacaktı... 'Terörsüz Türkiye' komisyon toplantısı ertelendi

Yarın yapılacaktı... 'Terörsüz Türkiye' komisyon toplantısı ertelendi



Yarın yapılacaktı... &#039;Terörsüz Türkiye&#039; komisyon toplantısı ertelendi
Gündem Haberleri

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi. Toplantının teknik nedenlerle ertelendiği öğrenildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirilmişti. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın gerçekleştirilecek komisyon toplantısının teknik nedenlerle ertelendiğini, toplantının haftaya perşembe günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Görüşmede komisyon raporunun hazırlanmasına ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Emir, Kurtulmuş'un grup başkanvekilleriyle gelecek hafta da toplantı yapacağını ifade etti.

ÖCALAN İÇİN OYLAMA YAPILACAKTI

Toplantıda komisyonun İmralı’ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyordu. Adaya ne zaman gidileceği ve heyette kimlerin yer alacağının da netleşmesi beklentilerin içindeydi.

MHP ve DEM Parti komisyonun İmralı'ya gitmesini istiyor. AK Parti’nin tavrı ise henüz netleşmedi. CHP ise komisyonun Öcalan'ı dinlemesine mesafesini koruyor. 



