Kurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM’nin 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis çatısı altında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos’tan bu yana 16 toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Meclis Başkanı, yaklaşık 70 saat çalışan ve 3 bin 500’e yakın sayfa tutanak tutan komisyona davet edilen toplamda 130 kurum temsilcisi ve kişinin bilgi ve görüşüne başvurulduğunu söyledi.

"'ANAYASA YAPMA' KOMİSYONU DEĞİL"

Kurtulmuş, “İnşallah hayırlı sonuçlarla komisyon görevini tamamlayacak ve bundan sonrası da TBMM Genel Kurulunun sorumluluğunda olacak” dedi. Öte yandan komisyonun anayasa yapma gibi bir amacı olmadığını hatırlatan Numan Kurtulmuş, “Bu komisyon bir anayasa yapma komisyonu değildir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin diploması alanındaki başarılarına da dikkat çekerek “Bugün Türkiye diplomaside ‘hamaset’in değil, ‘anlam siyaseti’nin temsilcisidir. Biz manevra değil, istikamet belirliyoruz; tepki değil, ilke üretiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'PKK SEVDASI' TARTIŞMASI

Görüşmeler esnasında Numan Kurtulmuş ile İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta arasında sert tartışmalar yaşandı. İYİ Partili Erhan Usta, Kurtulmuş’a yönelik, “PKK sevdanız nereden geliyor?” ifadesini kullandı. Kurtulmuş ise “Yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bu millete, vatana sevdalıyım. Sözleri kendisine iade ediyorum. Bu lafı söylemek hadsizliktir, terbiyesizliktir” diye tepki gösterdikten sonra bütçe görüşmelerinden ayrıldı.

AK Partili milletvekiller de Usta’nın ithamlarına, “Terbiyesiz, utanmaz” diyerek sert karşılık verdi.