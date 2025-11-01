Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi

Kurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurtulmuş &#039;komisyon 70 saat çalıştı&#039; dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi
TBMM, Bütçe, Komisyon, Güncel, Anayasa, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM 2026 bütçe görüşmelerinde Millî Dayanışma Komisyonu’nun çalışmalarını anlattı. Komisyonun 16 toplantı yaptığını ve 3 bin 500 sayfa tutanak tuttuğunu ifade eden Kurtulmuş, komisyonun anayasa yapma amacı olmadığını vurguladı.

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM’nin 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis çatısı altında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos’tan bu yana 16 toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Meclis Başkanı, yaklaşık 70 saat çalışan ve 3 bin 500’e yakın sayfa tutanak tutan komisyona davet edilen toplamda 130 kurum temsilcisi ve kişinin bilgi ve görüşüne başvurulduğunu söyledi.

"'ANAYASA YAPMA' KOMİSYONU DEĞİL"

Kurtulmuş, “İnşallah hayırlı sonuçlarla komisyon görevini tamamlayacak ve bundan sonrası da TBMM Genel Kurulunun sorumluluğunda olacak” dedi. Öte yandan komisyonun anayasa yapma gibi bir amacı olmadığını hatırlatan Numan Kurtulmuş, “Bu komisyon bir anayasa yapma komisyonu değildir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin diploması alanındaki başarılarına da dikkat çekerek “Bugün Türkiye diplomaside ‘hamaset’in değil, ‘anlam siyaseti’nin temsilcisidir. Biz manevra değil, istikamet belirliyoruz; tepki değil, ilke üretiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'PKK SEVDASI' TARTIŞMASI

Görüşmeler esnasında Numan Kurtulmuş ile İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta arasında sert tartışmalar yaşandı. İYİ Partili Erhan Usta, Kurtulmuş’a yönelik, “PKK sevdanız nereden geliyor?” ifadesini kullandı.  Kurtulmuş ise “Yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bu millete, vatana sevdalıyım. Sözleri kendisine iade ediyorum. Bu lafı söylemek hadsizliktir, terbiyesizliktir” diye tepki gösterdikten sonra bütçe görüşmelerinden ayrıldı.

AK Partili milletvekiller de Usta’nın ithamlarına, “Terbiyesiz, utanmaz” diyerek sert karşılık verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ALTAY bugüne kolay gelmedi! İşte Türkiye'nin asırlık tank serüveniAra Güler’in Erdoğan karesi ilk defa sergide
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ALTAY bugüne kolay gelmedi! İşte Türkiye'nin asırlık tank serüveni - GündemALTAY bugüne kolay gelmediMüstehcen video tuzağıyla vurgun! Çoğu insan utanarak şikayetçi olamıyor - GündemMüstehcen video tuzağıyla vurgunSuçlu çocuk sayısı her gün artıyor! Mücadele için yeni tedbirler yolda - GündemSuçlu çocuk sayısı her gün artıyorTahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı - GündemAltınların peşine düştü, dakikalar içinde topladıCumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - GündemCumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'deMersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye - GündemMersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye
Sonraki Haber Yükleniyor...