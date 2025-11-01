Mısırlı, perakende sektörüne Nişantaşı'ndan girdi! 100 mağaza açacak

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye’nin köklü üreticisi Mısırlı Underwear and Socks, Nişantaşı mağazasıyla perakende sektörüne adım attı.

Mısırlı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı yıl sonuna kadar 11 mağazaya ulaşacaklarını belirterek “Hızlı bir büyüme planımız var. 10 milyon dolar yatırım yapacağız. Hedefimiz kısa zamanda 100 mağazaya ulaşmak” dedi.

İstanbul İkitelli, Yozgat ve Kütahya’daki üç fabrikasında yılda 60 milyondan fazla çift çorap ve 10 milyon adet iç çamaşırı ürettiklerini anlatan Taşçı “Hugo Boss, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein gibi dünya devlerine üretim yapıyoruz. Üretimin yüzde 80’inin ihraç ediyoruz” diye konuştu.

YILIN HEDEFİ 55 MİLYON DOLAR CİRO

Yılı yaklaşık 55 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefleyen şirket, Mısır’da 10 milyon dolar yatırımla kurduğu yeni fabrikasıyla yılda 30 milyon çiftlik ek kapasite ve 600 kişilik yeni istihdam sağlamayı planlıyor. Taşçı, Mısır’da sıfırdan yatırımla alt ve orta segment ürün üreteceklerini bildirdi.